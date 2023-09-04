Масована атака півдня Одещини: збито 17 «шахедів», пошкоджено цивільні об’єкти

В Одеській області внаслідок багатогодинної атаки дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі Подунав’я зафіксовані пошкодження у двох територіальних громадах, йдеться в повідомленнях Сил оборони півдня України та голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Військові кажуть, що атаки на південь Одеської області здійснювалися за кілька хвиль. Армія РФ запускала групи безпілотників з акваторії Чорного моря, а також цілі рухалися вздовж кордону з Румунією.

Голова ОВА уточнив, що атака Одещини дронами тривала впродовж 3,5 годин, сили ППО збили 17 цілей.

«Але, на жаль, є і влучання. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано», – каже Кіпер.

Також у Силах оборони півдня показали фото із наслідками нічного удару безпілотниками.

Вранці 4 вересня командування Повітряних сил ЗСУ попереджало, що в напрямку Дніпропетровської області прямують ударні безпілотники армії РФ, там було оголошено повітряну тривогу. У небі над областю силами ППО було збито шість дронів.

Також армія РФ у ніч проти 4 вересня атакувала й південь Одеської області, зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу «Шахед», які запускали у кілька хвиль.