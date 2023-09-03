Румунія і Молдова відреагували на атаку РФ по Одещині

Міністерство національної оборони Румунії заявило, що атаки РФ на інфраструктуру порту Рені в Україні є «невиправданими та глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права».



При цьому у заяві відомства наголосили, що засоби нападу, використані РФ, «жодного разу не створювали прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії» (країні-члену НАТО).



У сусідній Молдові атаку РФ назвали «жорстокою».



«Я рішуче засуджую жорстокий напад Росії на портову інфраструктуру Одеської області. Росія має відповідати за кожну зруйновану інфраструктуру», – заявила президентка Молдови Майя Санду в твітері.

У липні після заяви про припинення дії зернової угоди Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

У ніч на 3 вересня армія РФ атакувала 25 дронами-камікадзе припортову інфраструктуру Подунав’я в Одеській області. 22 БПЛА українські військові збили, повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Повідомляється, що внаслідок нічного удару є влучання у припортову інфраструктуру, виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Відомо про двох постраждалих.

Москва заявила про удар по сховищах палива в порту Рені Одеської області. За твердженням російської сторони, мети удару нібито було «досягнуто, усі об'єкти уражені».