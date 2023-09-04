Україна готова надати Румунії фото падіння «шахедів» на її територію – Кулеба

Україна готова поділитися з Румунією фотодоказами падіння і детонації безпілотників-«шахедів» на її території, випущеними військами РФ. Про це, як передає агенція «Інтерфакс-Україна», повідомив на зустрічі з журналістами міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ми стверджуємо авторитетно і з доказами, що це прилетіли «шахеди». Заперечувати це нема сенсу, тому що є фотодокази того, що там упало. І ми готові ними поділитися», – заявив.

За його словами, румунська сторона взяла паузу, щоб повністю дослідити інцидент і зробити висновки.

«З боку Румунії є тенденція на спробу не ескалувати інтерпретацію тих чи інших подій задля того, щоб не бути втягнутими в безпосередній конфлікт», – додав міністр.

Також, за його словами, влада Румунії має не лише зробити висновки щодо цієї події, а й заявити, що вона з цим робитиме. «Тому й така дуже обережна реакція з їхнього боку», – припустив Кулеба.

Раніше сьогодні колега Кулеби – очільниця румунського Міністерства закордонних справ Лумініта Одобеску заявила, що територія Румунії не постраждала від російських безпілотників або уламків під час нічної атаки по українському порту на річці Дунай.



«Звичайно, є ризик, тому що те, що сталося там, дуже близько до наших кордонів», – сказала вона журналістам під час свого візиту до Берліна.



«Ми бачили, що Росія цинічно продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, не дозволяючи Україні експортувати своє зерно. Звичайно, є ризик аварій чи інцидентів, але наразі це не так», – додала Одобеску, яку процитувала агенція Reuters.



Перед тим в українському МЗС повідомили, що вночі під час атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії, яка межує з Україною. Румунія є країною-членом НАТО.

Проте Міноборони Румунії заперечило інформацію про падіння російських безпілотників на території країни.

Вночі 4 вересня російські війська вкотре атакували Одещину. За даними місцевої влади, внаслідок багатогодинної атаки дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі Подунав’я є влучання – у декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія вночі 32 ударними БПЛА Shahed-136/131 атакувала Одещину та Дніпропетровщину. Українські військові знищили 23 БПЛА.