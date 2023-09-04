Територія Румунії не постраждала, але ризик інцидентів є – Одобеску про атаки РФ

Очільниця румунського Міністерства закордонних справ Лумініта Одобеску заявила, що територія Румунії не постраждала від російських безпілотників або уламків під час нічної атаки по українському порту на річці Дунай.



«Звичайно, є ризик, тому що те, що сталося там, дуже близько до наших кордонів», – сказала вона журналістам під час свого візиту до Берліна.



«Ми бачили, що Росія цинічно продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, не дозволяючи Україні експортувати своє зерно. Звичайно, є ризик аварій чи інцидентів, але наразі це не так», – додала Одобеску, яку цитує Reuters.



Раніше в українському МЗС повідомили, що вночі під час атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії, яка межує з Україною. Румунія є країною-членом НАТО.

Проте Міноборони Румунії заперечило інформацію про падіння російських безпілотників на території країни.

Вночі 4 вересня російські війська вкотре атакували Одещину. За даними місцевої влади, внаслідок багатогодинної атаки дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі Подунав’я є влучання – у декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія вночі 32 ударними БПЛА Shahed-136/131 атакувала Одещину та Дніпропетровщину. Українські військові знищили 23 БПЛА.