Румунія заперечила інформацію про падіння російських безпілотників на своїй території

Міністерство національної оборони Румунії заперечує інформацію про падіння російських безпілотників на території країни.



Як повідомляє пресслужба відомства, співробітники міністерства в режимі реального часу стежили за ситуацією, спричиненою російськими атаками з безпілотників, як минулої ночі, так і з суботи на неділю, на інфраструктуру в районі українських портів на Дунаї.



«Засоби атаки, використані Російською Федерацією, жодного разу не створювали прямих воєнних загроз національній території або територіальним водам Румунії», – наголошують у румунському оборонному відомстві.



Раніше в українському МЗС повідомили, що вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії, яка межує з Україною.

Румунія є країною-членом НАТО.

Вночі 4 вересня російські війська вкотре атакували Одещину. За даними місцевої влади, внаслідок багатогодинної атаки дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі Подунав’я є влучання – у декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія вночі 32 ударними БПЛА Shahed-136/131 атакувала Одещину та Дніпропетровщину. Українські військові знищили 23 БПЛА.