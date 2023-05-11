Міністр оборони Польщі прокоментував інцидент з виявленими уламками ракети

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак каже, що військові не доповіли йому про потрапляння у повітряний простір країни об’єкта (ймовірно, ракети), який залетів на територію країни в грудні минулого року. Про це повідомляють у четвер ЗМІ Польщі, зокрема «Польське радіо».

«Центр повітряних операцій поінформував оперативного командувача про неідентифікований об’єкт, який з’явився у польському повітряному просторі. Оперативний командувач знехтував своїми обов’язками, згідно з інструкціями, і не повідомив мені про об’єкт, який з’явився у польському повітряному просторі. Також не поінформував центр безпеки та інші передбачені процедурами служби», – сказав Блащак.

За його словами, у звіті оперативного командування від 16 грудня є інформація про те, що порушення чи перетину повітряного простору Польщі не зафіксовано. А це, станом на сьогодні, не відповідає дійсності, додав він.

Блащак повідомив, що 16 грудня до Центру повітряних операцій, підпорядкованого оперативному командуванню, надійшла інформація від української сторони про наближення до Польщі об’єкта, який може бути ракетою. Польські та американські чергові літаки були підняті у небо, об’єкт зафіксували польські наземні радіолокаційні станції. Зрештою, об’єкт впав у Замості, поблизу Бидгоща, зазначив міністр оборони Польщі.

Наприкінці квітня Міністерство оборони повідомило, що в місті Замость неподалік Бидгоща знайдено «залишки невпізнаного військового об’єкта».

Днями журналісти RMF FM із посиланням на висновки Технічного інституту Повітряних сил заявили, що в середині грудня минулого року під час масованого обстрілу України на радарах був зафіксований об’єкт, що прилетів до Польщі з Білорусі. Тоді його втратили з поля зору біля міста Бидгоща, а подальші пошуки не дали результатів. Саме в цьому районі згодом знайшли уламки ракети, схожої на російську Х-55. Польська армія таких ракет на озброєнні не має.