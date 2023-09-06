23 з 33 повітряних цілей знищені – Повітряні сили ЗСУ про нічну атаку РФ

Уночі 6 вересня Росія завдала удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами, українські військові знищили 23 з 33 повітряних цілей противника, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

За даними Повітряних сил, війська РФ атакували Україну 7 ракетами повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, однією балістичною ракетою Іскандер-М та 25 ударними БПЛА типу Shahed-136/131.



Українські військові знищили 23 повітряні цілі противника – 7 крилатих ракет, балістичну ракету та 15 безпілотників Shahed-136/131, додають у ЗСУ.

Вночі 6 вересня в усіх регіонах України оголосили повітряну тривогу, яка тривала майже дві години. У Києві та на Київщині працювала ППО.

Крім того, вночі 6 вересня російські війська протягом майже трьох годин атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками, загинула людина, повідомила місцева влада.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Москва, попри докази і свідчення, продовжує заперечувати свої атаки по цивільних в Україні.