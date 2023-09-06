«Не можу сказати, що комунікація була ефективною» – Жумаділов про співпрацю з Резніковим і нову посаду

Щоб Агенція ресурсного забезпечення армії справді запрацювала, а не була лише на папері, Кабінет міністрів має ухвалити постанову, якою визначить саме її відповідальним виконавцем Програми міністерства оборони з напрямку тилового забезпечення. Про це в ефірі Свобода.Ранок (проєкт Радіо Свобода) заявив новопризначений голова Агенції ресурсного забезпечення армії при Міністерстві оборони Арсен Жумаділов.

Йдеться про нормативне забезпечення діяльності цієї агенції. Жумаділов пояснює: якби Агенція запустилась раніше, він використав би 25 мільярдів гривень з державного бюджету на закупівлі для армії інакше.

«Міністерство оборони провело закупівлі за всіма призначеннями бюджетними, які були передбачені в державному бюджеті цього року. Якщо сказати простіше – всі гроші, які були спрямовані за цією Програмою для забезпечення армії були використані, по них були законтрактовані відповідно постачальники. Якби агенція запустилася раніше, то принаймні сума у 20-25 мільярдів із 90 мільярдів, які передбачаються за цією Програмою на рік, були б проторговані Агенцією. І я маю обґрунтовану, скажемо так, думку, що вони були б проторговані інакше. За іншими сумами, показниками тощо», – зазначає Жумаділов.

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На запитання, чи пов’язує він відтермінування запуску Агенції саме з бажанням посадовців Міністерства оборони працювати по-старому, Жумаділов відповів так:

«Чи це було свідоме гальмування, щоб унеможливити своєчасний запуск і проторгувати ці тендери по-старому чи це просто управлінський параліч, який був притаманний міністерству – я не можу про це казати, про це судити. Хай правоохоронні органи з цим далі розбираються. Щодо того, що міністру Резнікову казали різні речі – я був із ним на зв’язку. Якщо він хотів щось у мене спитати – він питав. Але не можу сказати, що ця комунікація була вельми ефективною».

Утім, відзначає голова Агенції ресурсного забезпечення армії, жодного тиску перед призначенням на посаду він не зазнавав.

«Не стикався. Річ у тім, що я думаю, досить відомо, що немає сенсу на мене тиснути. Воно буде дорожче коштувати людині, яка спробує так тиснути. Інша стратегія є більш ефективною, як виявилось – це просто-таки заочне гальмування, зволікання, не пропускання документів, десь утворення якихось штучних перепон, додаткових нарад по питаннях, які вже були кільканадцять разів обговорені – ось ця стратегія є більш ефективною, їй складно щось протиставити. Тому що коли немає політичної волі, усе це іде досить повільно. Зараз, я сподіваюся, з призначенням нового міністра політична воля з’явиться. Тому що основний суспільний запит до Міністерства оборони якраз-таки полягає у реформі закупівель», – зазначає Жумаділов.

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Нагадаємо, 28 серпня колишній міністр оборони Олексій Резніков своїм наказом призначив державного управлінця та кримськотатарського діяча Арсена Жумаділова головою Агенції ресурсного забезпечення Збройних сил України.

5 вересня Верховна Рада звільнила міністра оборони Олексія Резнікова, а також Рустема Умєрова з посади очільника Фонду держмайна.