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Зеленський вніс до Ради подання про призначення Умєрова на посаду міністра оборони

Напередодні Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна.

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради подання про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.

Відповідний проєкт постанови зареєстрований 5 вересня.

Парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Повідомляється, що комітет підтримав кандидатуру Умєрова одноголосно.

5 вересня Верховна Рада звільнила міністра оборони Олексія Резнікова, а також Рустема Умєрова з посади очільника Фонду держмайна.

Президент України Володимир Зеленський 3 вересня заявив про намір замінити міністра оборони України. За його словами, «міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому». Зеленський заявив, що зараз очолити Міноборони має Рустем Умєров. Президент очікує від парламенту підтримки цієї кандидатури.

Цьому передували повідомлення про можливу відставку міністра оборони України Олексія Резнікова, зокрема, через закупівлі міністерства.

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