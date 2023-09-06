Зеленський вніс до Ради подання про призначення Умєрова на посаду міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський 3 вересня заявив про намір замінити міністра оборони України. За його словами, «міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому». Зеленський заявив, що зараз очолити Міноборони має Рустем Умєров. Президент очікує від парламенту підтримки цієї кандидатури.

Цьому передували повідомлення про можливу відставку міністра оборони України Олексія Резнікова, зокрема, через закупівлі міністерства.