Генсек НАТО шкодує, що Росія змогла уникнути відповідальності після Грузії та Криму

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ шкодує, що Росії вдалося уникнути відповідальності після окупації частин Грузії та України.



«Була Грузія у 2008, був Крим у 2014, а потім повномасштабне вторгнення у 2022 році. Росія змогла уникнути відповідальності, і я шкодую про це», – сказав він, виступаючи на комітеті Європарламенту з питань оборони та закордонних справ.



Тепер, за його словами, у ЄС та НАТО немає іншого вибору, дбати про безпеку шляхом інвестицій в оборону та підтримки України.



«Бо якщо Путін виграє в Україні, це буде трагедією для українців, але це так само небезпечно для нас, бо це буде знаком для авторитарних лідерів, що з допомогою військової сили можна зробити, що хочеш», – каже генсек.



Він ще раз наголошує, що вторгнення Росії в Україну не було спровокованим з боку країн НАТО, і зауважує, що РФ погрожувала вторгненням в Україну, вимагаючи підписати договір, згідно з яким Альянс не мав би право більше приймати жодну країну.



«Росія вирішила контролювати сусідів, розподілити сфери інтересів. І каже, що це було провокацією, якщо якась країна вирішувала приєднатися до НАТО. Це не провокація, а демократичне суверенне право кожної держави обрати свій шлях», – заявив Столтенберг.

У серпні 2008 року, почалася війна між Росією і Грузією. Провину за початок воєнних дій кожна зі сторін перекладає на противника. П’ятиденна війна забрала сотні життів і позбавила домівок тисячі людей, донині обидві території перебувають в стані замороженого конфлікту. Цю війну назвали першою європейською війною 21-го століття.

Після війни у 2008 році Росія визнала «незалежність» сепаратистських регіонів Грузії Абхазії і Південної Осетії. В обох регіонах є російські війська та бази. Крім Росії, рішення Сухумі й Цхінвалі про незалежність визнали також Нікарагуа, Венесуела і Науру. Тбілісі й країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії.

Читайте також: Серпнева війна 2008 року. Грузинські бійці в Україні ведуть і власну війну з Росією

16 березня 2014 року на території Криму та Севастополя пройшов невизнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів голосування на «референдумі».

Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконними та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».