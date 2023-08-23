«Ми помилялися і маємо це визнати» – голова уряду Італії про реакцію Заходу на окупацію Криму

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні прокоментувала реакцію Заходу на окупацію Криму у 2014 році. За її словами, вона була помилковою, і цю помилку слід визнати.

«У 2014 році західні країни повністю не зрозуміли масштабу того, що відбувалося, і, можливо, сподівалися, що імперські прагнення Москви цим і обмежаться. Ми помилялися і маємо це визнати», – сказала вона на саміті «Кримської платформи».

За словами Мелоні, сьогодні західні держави стоять пліч-о-пліч з Україною і не втомляться працювати заради закінчення війни та досягнення справедливого миру.

У лютому 2014 року озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків захопили будівлю Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що це озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Згодом президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму та Севастополя пройшов невизнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконними та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.