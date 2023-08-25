Уряд звільнив голову ДСНС Крука – Клименко

Кабмін ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.



Як написав він у телеграмі, виконання обов’язків голови ДСНС покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.



«Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть ухвалені додаткові кадрові рішення», – повідомив Клименко.

Він додав, що Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі.

На початку серпня очільник МВС анонсував кадрові зміни у ДСНС. Це сталося після того, як Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи посадовцям ДСНС у справі про падіння гелікоптера в Броварах у січні цього року.

Начальника і трьох посадовців Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС підозрюють у порушенні правил безпеки польотів, яка спричинила загибель людей. Начальника служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підозрюють у службовій недбалості.

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту. Постраждала 31 людина, серед яких 13 дітей.

На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».