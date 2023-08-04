Суд обрав запобіжні заходи посадовцям ДСНС у справі про падіння гелікоптера в Броварах

Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи посадовцям Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомляє Державне бюро розслідувань 4 серпня. Йдеться про справу про падіння гелікоптера в Броварах у січні цього року й загибелі 14 людей.

«Чотирьох фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави, а начальник служби безпеки польотів цілодобово перебуватиме під домашнім арештом», – повідомляє Бюро.

Начальника і трьох посадовців Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС підозрюють у порушенні правил безпеки польотів, яка спричинила загибель людей. Начальника служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підозрюють у службовій недбалості.

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Статті передбачають позбавлення волі на строк до 10 років в разі обвинувальних вироків.

Офіс генпрокурора 3 серпня повідомив про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій у справі про падіння в Броварах гелікоптера, на борту якого перебували керівники МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським. Згодом ДСНС повідомила, що посадовців відсторонять.

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту. Постраждала 31 людина, серед яких 13 дітей.

На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».