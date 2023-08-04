На Закарпатті через часткове руйнування навісного мосту одна жінка загинула і двоє постраждали – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що напередодні ввечері на Закарпатті одна жінка загинула та дві постраждали внаслідок падіння з мосту у селі Кваси.

«3 серпня, о 22:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту впали 3 жінки. Подія трапилась у селі Кваси Рахівського району. Рятувальники прибули на місце та з’ясували, що внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали 3 жінки, мешканки Київської області, котрі перебували там на відпочинку. Фахівці ДСНС спустились до жінок та ношами винесли їх наверх. Там на них вже чекали лікарі. На жаль, попри старання медиків 54-річна постраждала померла у автомобілі «швидкої», – повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, ще двох жінок, 1986 років народження, госпіталізували до лікарні. Після надання допомоги одну з постраждалих медики відпустили до місця тимчасового проживання для амбулаторного лікування.

Про причини часткового руйнування мосту не повідомляється.