Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський звільнив голову СБУ на Закарпатті

Минулого тижня Зеленський призначив Олександра Пеліна новим головою СБУ на Запоріжжі

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив голову управління Служби безпеки України на Закарпатті. Про це йдеться в указі від 29 серпня.

«Звільнити Борзілова Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області», – йдеться в документі.

Читайте також: Хотів утекти до невизнаного Придністров’я: СБУ затримала бойовика угруповання «ДНР»

Про причини рішення не повідомляється.

Борзілова призначили головою СБУ на Закарпатті в липні 2022 року.

Минулого тижня Зеленський призначив Олександра Пеліна новим головою СБУ на Запоріжжі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG