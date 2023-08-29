Зеленський звільнив голову СБУ на Закарпатті

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив голову управління Служби безпеки України на Закарпатті. Про це йдеться в указі від 29 серпня.

«Звільнити Борзілова Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області», – йдеться в документі.

Читайте також: Хотів утекти до невизнаного Придністров’я: СБУ затримала бойовика угруповання «ДНР»

Про причини рішення не повідомляється.

Борзілова призначили головою СБУ на Закарпатті в липні 2022 року.

Минулого тижня Зеленський призначив Олександра Пеліна новим головою СБУ на Запоріжжі.