ДБР: викрили схему з заволодіння коштів на облаштування футбольного поля у військовому містечку на Одещині

Державне бюро розслідувань заявляє, що у взаємодії з СБУ викрили схему із заволодіння понад мільйоном гривень, виділених на облаштування футбольного поля у військовому містечку на Одещині.

Як повідомляє пресслужба бюро, співробітники ДБР повідомили про підозру посадовцю Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та керівнику підприємства-підрядника.

За даними слідства, у 2018 році було підписано договір про проведення комплексу робіт із будівництва спортивних майданчиків у військовому містечку на загальну вартість понад 23 млн грн.

«Серед іншого планувалось покласти нове штучне покриття футбольного поля та встановити освітлення. Однак ці роботи були здійсненні лише в актах прийнятих робіт. Таким чином, зловмисники заволоділи понад 1,2 млн грн, виділених на реновацію», – йдеться у повідомленні.

У СБУ додають, що підрядники не встановили понад 800 м² гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення, але при цьому фігуранти отримали повну оплату з бюджету, вивели гроші у тінь та розподілили між собою.