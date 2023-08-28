У Києві знайшли мертвим полковника СБУ

Полковник Служби безпеки України був знайдений мертвим у своєму кабінеті в Києві, повідомила Українська правда з посиланням на джерело в СБУ та коментар пресслужби відомства у понеділок, 28 серпня.

«Обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у межах кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України. Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника. Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідуванні», – йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Водночас, видання Інтерфакс-Україна з посиланням на ЗМІ стверджує, що мова йде про заступника начальника управління спецзв’язку СБУ Дмитра Бакаєва, який вистрілив в себе з табельної зброї. На місці події нібито знайшли передсмертну записку.