Колишнього агента ФБР, що працював на радянську і російську розвідки, знайшли мертвим у в’язниці США – ЗМІ

Колишнього контррозвідника ФБР Роберта Ганссена, який зізнався у роботі на радянську і російську розвідку, знайшли мертвим у в’язниці суворого режиму у Флоренсі (штат Колорадо). 79-річний Ганссен з 2002 року відбував там довічне ув’язнення, повідомили телеканал CBS і газета The New York Times.

Повідомляється, що Ганссен помер, найімовірніше, природною смертю, заходи з його реанімації не дали результату.

Роберт Ганссен отримав понад 1,4 мільйона доларів готівкою, діамантами та грошима, переведеними на російські рахунки. Його справу розслідували триста агентів.

Як передає ВВС, завдяки своїй ролі у контррозвідці він мав доступ до секретної інформації і 1985 року почав відправляти матеріали до Москви. З 12 січня 1976 року у листуванні зі своїми кураторами він використав псевдонім «Рамон Гарсія».

Після того, як у 1994 році ФБР заарештувало шпигуна Олдрича Хейзена Еймса, в бюро переконалися, що витік інформації продовжується. Це й спричинило початок розслідування щодо Ганссена.

Він уже збирався йти на пенсію, коли слідчі заманили його назад до штаб-квартири ФБР, аби ретельніше постежити за його діяльністю. Ганссену доручили фальшиве завдання.

З січня 2001 року він почав працювати у штаб-квартирі ФБР, у його кабінеті були встановлені приховані камери та мікрофони. Через місяць слідчі дізналися, що Ганссен мав сховати щось у схованці в парку. Його затримали на місці злочину.