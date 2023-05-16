ЦРУ звернулося до росіян у Telegram та інших соцмережах: пропонує ділитися інформацією

Американське Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) пропонує громадянам Росії поділитися інформацією про їхню країну. Про це спецслужба написала в мережі Telegram, яка стала дуже популярним джерелом непідцензурних новин у Росії.

Американські розвідники оприлюднили інструкції, як анонімно та безпечно зв’язатися з ЦРУ. Відео також опубліковано в інших соціальних медіа-платформах, включно з YouTube, Twitter, Instagram і Facebook.

Співробітники ЦРУ, які беруть участь у проекті, твердять, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну створило історичну можливість, «щоб росіяни прийшли до нас і надали інформацію, яка потрібна Сполученим Штатам».

За словами неназваного чиновника, в ЦРУ сподіваються, що росіяни, які працюють у делікатних сферах і мають доступ до цінної інформації, почують: «Ми розуміємо вас, можливо, краще, ніж ви думаєте».

За даними з ЦРУ, на які посилається телеканал CNN, одразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ця спецслужба провела успішне вербування і «встановила контакт» із неназваним числом росіян, які мають доступ до чутливої інформації.