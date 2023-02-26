Директор ЦРУ: Путін «надто впевнений», що зможе підкорити Україну

Директор ЦРУ Вільям Бернс каже, що президент Росії Володимир Путін «надто впевнений» у здатності своїх військових підкорити Україну.



У телевізійному інтерв’ю 26 лютого Бернс сказав, що у листопаді під час зустрічі з главою російських розвідувальних служб, той виявив «почуття зухвалості та зарозумілості», яке відображало переконання самого Путіна в тому, що він може «знищити українців» і перебороти європейських союзників України.



Бернс назвав цю розмову «досить сумною», повідомляє агенція AP.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».