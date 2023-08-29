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Хотів утекти до невизнаного Придністров’я: СБУ затримала бойовика угруповання «ДНР»

Повідомляється, що до початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію, де намагався «залягти на дно»

Служба безпеки повідомила про затримання бойовика угруповання «ДНР», який тривалий час переховувався від правосуддя за участь у війні проти України.

«Зловмисника було затримано поблизу кордону з невизнаним Придністров’ям, куди він намагався втекти, щоб уникнути покарання за свої злочини. За даними слідства, затриманим є мешканець міста Костянтинівка, що на Донеччині. У 2014 році він приєднався до так званого «слов’янського полку» – підконтрольного РФ терористичного угруповання зі сходу України. Там його залучали до «чергування» на ворожих блокпостах, де він зупиняв авто українських громадян, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої частини регіону. Під час таких «зупинок» бойовики створювали штучні приводи для викрадення людей та «конфіскації» їхніх авто», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що до початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію, де намагався «залягти на дно».

«СБУ встановили його місцезнаходження і затримали в одному із прикордонних районів Вінницької області… Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні.

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