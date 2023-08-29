Хотів утекти до невизнаного Придністров’я: СБУ затримала бойовика угруповання «ДНР»

Служба безпеки повідомила про затримання бойовика угруповання «ДНР», який тривалий час переховувався від правосуддя за участь у війні проти України.

«Зловмисника було затримано поблизу кордону з невизнаним Придністров’ям, куди він намагався втекти, щоб уникнути покарання за свої злочини. За даними слідства, затриманим є мешканець міста Костянтинівка, що на Донеччині. У 2014 році він приєднався до так званого «слов’янського полку» – підконтрольного РФ терористичного угруповання зі сходу України. Там його залучали до «чергування» на ворожих блокпостах, де він зупиняв авто українських громадян, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої частини регіону. Під час таких «зупинок» бойовики створювали штучні приводи для викрадення людей та «конфіскації» їхніх авто», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що до початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію, де намагався «залягти на дно».

«СБУ встановили його місцезнаходження і затримали в одному із прикордонних районів Вінницької області… Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні.