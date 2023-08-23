«Зливав» для ФСБ РФ геолокації ЗСУ у Слов’янську – спецслужби затримали чергового інформатора

Служба безпеки повідомила про затримання ще одного інформатора ФСБ РФ, який збирав розвіддані про місця базування українських військових у прифронтових районах Донеччини.

«Його пріоритетом були локації важкого озброєння і бронетехніки іноземного виробництва на території Слов’янська. Фігурант надсилав дані до чат-боту ФСБ, який російська спецслужба створила для збору інформації про українських захисників на сході України. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки нових повітряних атак на підрозділи ЗСУ поблизу лінії фронту. У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали зловмисника біля його будинку», – повідомили в СБУ.

Повідомляється, що затриманим є працівник одного із заводів Слов’янська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці.

Наразі фігуранту повідомили про підозру, він перебуває під вартою.

Від початку російського повномасштабного вторгнення правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні.