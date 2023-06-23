Шпигував за бойовими літаками і MaxxPro. СБУ заявляє про затримання «крота» в ЗСУ

Служба безпеки України затримала «крота» в ЗСУ, який шпигував за українськими бойовими літаками і бронемашинами MaxxPro.

Як повідомляє пресслужба відомства, чоловік збирав для російської ФСБ розвіддані про технічний стан українських аеродромів та можливе їх використання бойовою авіацією ЗСУ, передавав агресору локації складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

За даними СБУ, російський агент намагався виявити місця базування і переміщення іноземних бронетранспортерів MaxxPro.

Читайте також: Наступ ЗСУ: західна бронетехніка змінить тактику української армії?

Військова контррозвідка провела багатоетапну спецоперацію у Житомирській області, співробітники СБУ затримали чоловіка під час збору розвідінформації про українські військові об’єкти.



За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який мобілізувався до лав ЗСУ і проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України.



У СБУ встановили, що чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ на початку травня цього року.



«Для виконання завдань російської спецслужби їхній агент об’їжджав різні райони і приховано спостерігав за військовими об’єктами, а також намагався «в темну» використовувати своїх знайомих. Для комунікації з фсб використовував месенджер «Телеграм», – повідомляють у спецслужбі.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), він перебуває під вартою.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією. З них майже 43 тисячі проваджень за ст. 438 – порушення законів та звичаїв війни.