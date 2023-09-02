«Професійний і державний»: заступник Єрмака Шурма охарактеризував свого колегу по ОП Олега Татарова

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма на прохання охарактеризувати свого колегу по ОП Олега Татарова відповів, що він «надзвичайно професійна людина і державна».

«Я по своїй взаємодії з Олегом Татаровим можу сказати: надзвичайно професійна людина, яка діє в державних інтересах», – сказав Шурма в інтерв'ю Радіо Свобода.

На запитання, що Ростислав Шурма думає стосовно дотичності Татарова до влади Віктора Януковича та наявність корупційної справи, де фігурував Татаров, Шурма відповів, що за такими питаннями стоїть «абсолютна пустота», оскільки «у кожного з нас був якийсь досвід»

«Що стосується минулого? Я от послухав сьогодні, напевне, з десяток питань подібного характеру (під час інтерв'ю на Радіо Свобода – ред.) , і я розумію абсолютну пустоту з точки зору суті за тими питаннями, які ви задали. Можливо, вони яскраво звучать для тих людей, які будуть нас дивитися. Але я розумію абсолютну, повторюю ще раз, пустоту, з точки зору моральності, законності і так далі. У кожного з нас був якийсь досвід. Кожен з нас робив якісь висновки зі свого досвіду. Станом на сьогодні я з Олегом взаємодію і бачу, що він робить хорошу державну справу», – сказав Ростислав Шурма, коментуючи свою взаємодію з Татаровим в контексті роботи координаційної платформи, яку, як раніше повідомили в ОП, створили задля розгляду проблемних питань, які виникають між бізнесом і правоохоронними органами.

Верховна Рада призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ 7 лютого 2023 року після загибелі голови МВС Дениса Монастирського та його першого заступника Євгена Єніна внаслідок падіння гелікоптера в Броварах вранці 18 січня.

У серпні 2020 року Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України, який відповідатиме за правоохоронний напрямок. Призначення викликало хвилю негативних реакцій у суспільстві, серед політиків та експертів.

За словами самого Татарова , в ОП займається «аналітичною допомогою», зокрема, щодо законопроєктів, а також роботою з профільним комітетом.

У грудні 2020 у НАБУ повідомили, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України». Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Попри це, НАБУ і САП у грудні 2020 року повідомили Татарову про підозру.