Зеленський назвав «дуже змістовною» зустріч з представниками українського бізнесу

Президент України Володимир Зеленський назвав «дуже змістовною» сьогоднішню зустріч з представниками українського бізнесу.

«Зустріч із представниками нашого бізнесу – дуже важлива, дуже змістовна. Я їм вдячний. Обговорили те, як стимулювати економічну активність зараз, в умовах війни. Говорили про те, як дати більше захисту бізнесу, більше взаємодії державі та бізнесу. Зараз перший пріоритет – це оборона, і це очевидно. Але й економіка – теж важливо», – розповів він у своєму відеозверненні.

Зеленський висловив вдячність всім, хто «працює заради України, хто зберігає та створює нові робочі місця, хто сплачує податки і хто вже готується до відновлення, до масштабної програми трансформації України».



29 червня в Офісі президента відбулася зустріч влади з представниками українського бізнесу. На зустрічі були присутні Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністерка економіки Юлія Свириденко, секретар РНБО Олексій Данілов, заступники голови ОП Ростислав Шурма та Олег Татаров.



Як повідомили виданню «Економічна правда» учасники зустрічі, серед питань, які обговорювалися, – діяльність правоохоронців та податкові перевірки.