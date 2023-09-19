Уряд звільнив уповноваженого з питань зниклих безвісти

Кабінет міністрів звільнив уповановаженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Про це повідомив представник уряду в Верховній Ради Тарас Мельничук 19 вересня.

«Звільнено Котенка Олега Олексійовича з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», – заявив він у Телеграмі.

Крім того, уряд призначив двох заступників голови Національної служби здоров’я України – Ірину Надашкевич та Олександра Рябця (з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації).

Відповідних рішень наразі немає на сайті Кабміну.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко 13 вересня повідомив про намір подати у відставку після того, як уряд вніс зміни до переліку його повноважень.