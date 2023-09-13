Уповноважений з питань зниклих безвісти Котенко повідомив про рішення піти у відставку

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко озвучив намір подати у відставку після того, як уряд вніс зміни до переліку його повноважень.

«Учора на засіданні Кабінету міністрів внесено зміни до переліку повноважень уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Так, перемовини з країною-агресором про повернення тіл передано Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Діяльність пошукових груп буде у віданні Генштабу ЗСУ. Роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти відтепер доручено Міністерству внутрішніх справ», – написав Котенко у фейсбуці в середу.

Він зазначив, що наразі перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області, але після повернення подасть заяву про відставку.

«Утім, з дати її затвердження допомога членам сімей зниклих безвісти командою Олега Котенка триватиме вже у форматі громадської роботи. Як і раніше, кожен може звернутися до нас зі своєю проблемою. Зі свого боку ми все зробимо, щоб допомогти вам», – заявив він.

На сайті уряду тим часом уточнюють, що напередодні ухвалено постанову, яка передбачає передачу від Мінреінтеграції до МВС повноважень із координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Своєю чергою компетенції, пов’язані з діяльністю пошукових груп для пошуку тіл загиблих, передаються Генеральному штабу ЗСУ. Крім того, деякі повноваження щодо передачі та репатріації тіл (останків) передаються до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про те, що функціонал щодо зниклих безвісти буде змінено повідомлялося ще у серпні.