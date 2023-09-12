Уряд: замість Мінреінтеграції зниклих безвісти через війну буде розшукувати МВС

Кабінет міністрів передав повноваження з розшуку людей, які зникли безвісти за особливих обставин, Міністерству внутрішніх справ. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 12 вересня.

Про це він заявив за підсумками засідання Кабінету міністрів у вівторок.

«Передано від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України до Міністерства з питань внутрішніх справ повноваження з координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та вирішення інших, повʼязаних з цим питань відповідно до ЗУ «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», – заявив він.

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Уряд вніс зміни до Положення про Міністерство внутрішніх справ України, якими визначив відомство головним центральним органом виконавчої влади в частині повноважень з координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та «вирішення інших повʼязаних з цим питань».

Крім того, уряд вніс зміни до Порядку утворення та діяльності пошукових груп з пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Згідно з ними, Генеральний штаб Збройних Сил має утворювати пошукові групи за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Діяльність Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин забезпечуватиме МВС.

Як повідомляв Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зниклими безвісти за особливих обставин вважаються особи, які зникли у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.

У травні 2023 року МВС повідомляло, що зниклими безвісти за особливих обставин вважаються близько 24 тисяч українців.