ОГП: нацгвардійців РФ підозрюють у тортурах і вбивствах цивільних під час окупації Херсона

Російських військових підозрюють у воєнних злочинах під час окупації Херсона, повідомив Офіс генерального прокурора 12 вересня.

Йдеться про трьох службовців російської Національної гвардії, які брали участь у викраденням місцевих жителів у Херсоні в період із березня по жовтень 2022 року.

«Вони ув’язнювали викрадених у захопленій будівлі ізолятора тимчасового тримання. Там людей піддавали жорстоким катуванням, застосовуючи психологічне та фізичне насильство, схиляли до співпраці з окупаційною владою. Змушували свідчити проти себе, рідних та знайомих», – заявляє Офіс.

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Правоохоронці встановили особи понад 200 людей, яких утримували в цій будівлі та катували, в тому числі електричним струмом. Зафіксовано два факти смерті цивільних внаслідок тортур.

Трьом нацгвардійцям інкримінують жорстоке поводження з цивільними та «інші порушення законів та звичаїв війни». Двох із них також підозрюють в умисному вбивстві цивільних.

Згідно зі звітом Mobile Justice Team, опублікованим у серпні, російські військові катували майже половину жителів Херсонщини, яких утримували у слідчих ізоляторах під час окупації міста, в тому числі заручники зазнавали сексуального насильства. Правозахисники проаналізували 320 випадків затримання в Херсоні у більш ніж 35 ізоляторах.

Херсон і правобережжя Херсонщини українські війська деокупували восени 2022 року. Проте частина Херсонщини все ще перебуває під російською окупацією.