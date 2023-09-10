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Новини | Політика

ЗМІ: доповідачка ООН назвала тортури «частиною політики» Росії в Україні

Приміщення, яке, за даними української влади, використовувалося для тортур, деокупована Козача Лопань, Харківська область, вересень 2022 року

Задокументована кількість випадків використання тортур на окупованих територіях України та щодо українських полонених з боку представників російських силових структур свідчить про те, що тортури стали частиною системної політики, яку здійснює Росія в Україні. Про це заявила спеціальна доповідачка ООН з питань тортур Еліс Джилл Едвардс, повідомляє видання The New York Times 10 вересня.

Едвардс здійснила семиденну поїздку до України та за її підсумками заявила, що тортури з боку російських військових та представників інших силових структур не можна назвати випадковістю чи окремими інцидентами.

«Катування організовані так, що є частиною державної політики залякування та покарання з метою отримати інформацію або визнання», – заявила спеціальна доповідачка ООН.

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Вона додала, що отримала свідоцтва про тортури струмом, побиття, імітацію страт, погрози насильством, примус до тривалого перебування в одній позі та інших методах тортур, метою яких у тому числі є приниження людини, яка опинилася в ув’язненні на окупованих Росією територіях або в полоні.

За словами Едвардс, вона має свідчення утримання цивільних осіб у тісних приміщеннях чи підвалах. Декілька людей, які пережили російський полон, зізналися їй, що непритомніли від побоїв і ударів струмом, а також відзначали втрату пам’яті через тортури.

Як заявила представниця ООН, йдеться про дії, схвалені керівництвом Росії – принаймні, неформально. На підтвердження такого припущення свідчить той факт, що російська влада відмовляється розслідувати повідомлення про тортури. Едвардс розповіла, що кілька разів зверталася до російської влади із закликом звернути увагу на випадки насильства з боку силових відомств та військових, проте відповіді не отримала.

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9 вересня в Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що раніше на звільнених від російської окупації українських теренах виявили 80 імпровізованих в’язниць, де в нелюдських умовах утримували громадян України.

У листопаді 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини випустило доповідь, присвячену поводженню з військовополоненими під час повномасштабної війни в Україні. У ньому також йшлося про жорстоке ставлення і тортури щодо українських військовополонених, а також мирних жителів.

Російська влада відкидає повідомлення про тортури і, навпаки, звинувачує українських військовослужбовців у тортурах та вбивствах російських військовополонених. Про подібні випадки в ООН також заявляли, не стверджуючи при цьому, що вони мають систематичний характер. Реакції російської влади на останні заяви представниці ООН наразі немає.

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