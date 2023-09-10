ЗМІ: доповідачка ООН назвала тортури «частиною політики» Росії в Україні

Задокументована кількість випадків використання тортур на окупованих територіях України та щодо українських полонених з боку представників російських силових структур свідчить про те, що тортури стали частиною системної політики, яку здійснює Росія в Україні. Про це заявила спеціальна доповідачка ООН з питань тортур Еліс Джилл Едвардс, повідомляє видання The New York Times 10 вересня.

Едвардс здійснила семиденну поїздку до України та за її підсумками заявила, що тортури з боку російських військових та представників інших силових структур не можна назвати випадковістю чи окремими інцидентами.

«Катування організовані так, що є частиною державної політики залякування та покарання з метою отримати інформацію або визнання», – заявила спеціальна доповідачка ООН.

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Вона додала, що отримала свідоцтва про тортури струмом, побиття, імітацію страт, погрози насильством, примус до тривалого перебування в одній позі та інших методах тортур, метою яких у тому числі є приниження людини, яка опинилася в ув’язненні на окупованих Росією територіях або в полоні.

За словами Едвардс, вона має свідчення утримання цивільних осіб у тісних приміщеннях чи підвалах. Декілька людей, які пережили російський полон, зізналися їй, що непритомніли від побоїв і ударів струмом, а також відзначали втрату пам’яті через тортури.

Як заявила представниця ООН, йдеться про дії, схвалені керівництвом Росії – принаймні, неформально. На підтвердження такого припущення свідчить той факт, що російська влада відмовляється розслідувати повідомлення про тортури. Едвардс розповіла, що кілька разів зверталася до російської влади із закликом звернути увагу на випадки насильства з боку силових відомств та військових, проте відповіді не отримала.

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9 вересня в Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що раніше на звільнених від російської окупації українських теренах виявили 80 імпровізованих в’язниць, де в нелюдських умовах утримували громадян України.

У листопаді 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини випустило доповідь, присвячену поводженню з військовополоненими під час повномасштабної війни в Україні. У ньому також йшлося про жорстоке ставлення і тортури щодо українських військовополонених, а також мирних жителів.

Російська влада відкидає повідомлення про тортури і, навпаки, звинувачує українських військовослужбовців у тортурах та вбивствах російських військовополонених. Про подібні випадки в ООН також заявляли, не стверджуючи при цьому, що вони мають систематичний характер. Реакції російської влади на останні заяви представниці ООН наразі немає.