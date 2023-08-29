В Україну повернули тіла 84 загиблих воїнів – Котенко

В Україну повернули тіла 84 загиблих військовослужбовців, повідомив у Telegram уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко.

«Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 84 захисників. Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями», – написав Котенко.

За його словами, процес повернення тіл загиблих українських військових триває.

На початку серпня повідомлялося про повернення 44 тіл загиблих.

Навесні влада повідомляла, що від початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося повернути тіла близько півтори тисячі захисників України.