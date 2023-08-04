До України повернули тіла 44 загиблих військових – Мінреінтеграції

Україна повернула тіла 44 загиблих військових, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 4 серпня.

За повідомленням, останки репатріювали з тимчасово окупованих територій.

«Репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями», – заявляє відомство.

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Тіла планують ідентифікувати і після цього передати рідним для поховання.

У липні Мінреінтеграції повідомило про повернення 62 тіл загиблих.

Навесні влада повідомляла, що від початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося повернути тіла близько півтори тисячі захисників України.