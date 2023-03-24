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Україна повернула тіла 83 загиблих військових – Мінреінтеграції

Церемонія похорону українського військовослужбовця Юрія Герасимчука в Києві, 18 березня 2022 року. Він загинув під Бахмутом. Фото ілюстративне

В Україну повернули тіла ще 83 загиблих військових, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Сьогодні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами», – йдеться у повідомленні.

На початку березня повідомлялося, що Україна повернула додому тіла 17 загиблих оборонців України.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ станом на 3 березня повернули тіла 1426 захисників України.

Передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

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