Україна повернула тіла 83 загиблих військових – Мінреінтеграції

В Україну повернули тіла ще 83 загиблих військових, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.



«Сьогодні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами», – йдеться у повідомленні.

На початку березня повідомлялося, що Україна повернула додому тіла 17 загиблих оборонців України.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ станом на 3 березня повернули тіла 1426 захисників України.

Передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.