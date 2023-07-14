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Новини | Суспільство

Мінреінтеграції: Україна повернула тіла ще 62 загиблих військових

Тіла захисників після ідентифікації будуть передані рідним для поховання

Україна провела репатріацію із тимчасово окупованих територій тіл 62 загиблих військовослужбовців, повідомило Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій.

«З них четверо померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду… Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

У червні в Україну повернули тіла 51 загиблого військового.

Навесні влада повідомляла, що від початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося повернути тіла близько півтори тисячі захисників України.

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