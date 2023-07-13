Associated Press повідомляє про «мережу тюрем для українців» по всій Росії

Тисячі українців утримуються в мережі офіційних та неофіційних в’язниць по всій Росії та на окупованих територіях, де їх піддають тортурам, психологічному насильству та змушують до рабської праці – про це пише 13 липня західне агентство Associated Press.

Посилаючись на російський урядовий документ, який опинився в його розпорядженні, агентство зазначає, що в майбутньому в країні планується побудувати десятки нових подібних в’язниць. В них, як стверджується, утримуються як військові, і цивільні особи. Через жорстоке поводження з ув’язненими AP вказує на порушення Женевських конвенцій.

Реакцій російських офіційних осіб на публікацію немає.

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Агентство пише, що провело десятки бесід із колишніми українськими військовополоненими та ув’язненими, із сім’ями затриманих, зі співробітниками української розвідки, а також проаналізувало супутникові знімки, документи, листи Червоного Хреста, матеріали соціальних мереж. AP з’ясувало, що багатьох людей затримували за розмови українською мовою чи за перебування в окупованому регіоні та залишали під вартою найчастіше без висунення звинувачень. Інших брали під варту як нібито терористів, комбатантів чи осіб, які «чинили опір спеціальної військової операції», як російська влада називає вторгнення в Україну.

Усі колишні ув’язнені, з якими говорили кореспонденти AP, розповіли про тортури: побиття до переломів, удари електричним струмом, імітації задушення. Багато хто стверджував, що був свідком смертей.

Також AP з’ясувала, що сотні затриманих змушували рити окопи та ями для масових поховань. Надалі в’язні є «розмінною монетою при обміні на російських солдатів», хоча міжнародне право забороняє обмін цивільних осіб на військовополонених, зазначає агентство.

Агентство також з’ясувало, що зараз на окупованих територіях діє не менше 63 (за даними ООН – 125) в’язниць та їхніх аналогів – від нових тюремних корпусів до захаращених підвалів – де утримуються українські громадяни. Крім того, AP задокументувало безліч випадків, коли українців відправляли і до російських в’язниць – як мінімум у 40 (за даними ООН, у 37). Агентство опублікувало карту в’язниць на основі даних, отриманих від колишніх полонених, української Медійної ініціативи з прав людини та російської правозахисної групи Gulagu.net.

У червневій доповіді ООН про затримання цивільних осіб – у контексті російського вторгнення – також йшлося про тортури та жорстоке поводження. Про них, за даними авторів дослідження ООН, розповіли понад 90% ув’язнених.

Визначити, скільки громадян України зараз перебуває під вартою, неможливо. Росія заперечує факт утримання цивільних осіб. Київ підозрює, що у російських в’язницях досі утримуються приблизно 10 тисяч цивільних осіб з України.

Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.