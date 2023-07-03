Народ України – в особі парамедика «Тайри», Кличків та Харківської правозахисної групи – отримав премію Копелева

Українському народу присуджено премію імені Лева Копелева - 2023. Її у жовтні цього року від імені України отримають парамедикиня Юлія «Тайра» Паєвська, брати Віталій та Володимир Клички, і представники Харківської правозахисної групи.

Засновники зазначають, що премію за мир та права людини у 2023 році отримав «мужній український народ», який виборює мирне спільне майбутнє разом із вільними народами Європи.

«Лев Копелев, який народився та виріс у столиці України Києві, присвятив своє життя боротьбі за мир та права людини. Ми впевнені у тому, що сьогодні він би рішуче став на захист України, своєї Батьківщини. На його Батьківщині мужній український народ захищає демократію, права людини та власну свободу проти російської агресії», – йдеться у повідомленні пресслужби організації Форум Лева Копелева.

«Брати Клички – відомі спортсмени, багаторазові чемпіони світу з боксу, борються в Україні кожен на своєму місці проти путінської армії та безжалісності війни, яку веде Росія. Ця боротьба заслуговує на велику повагу. Захищаючи Україну та Київ, брати Клички також захищають і Батьківщину нашого патрона Лева Копелєва. Треба сказати, що Лев Копєлєв все своє життя присвятив боротьбі за свободу, демократію та права людини. У цьому сенсі можна провести паралелі між його діяльністю та лауреатами 2023 року», – сказала виконавчий директор Фонду Тетяна Деттмер кореспонденту Російської служби «Голосу Америки».

Юлія Паєвська та Харківська правозахисна група, вважає Деттмер, своєю діяльністю демонструють героїзм та людяність українського народу.

«Парамедик Юлія Паєвська «Тайра», яка рятувала життя людей у Маріуполі під час військової російської блокади, витримала полон і зараз робить усе можливе, щоб люди у світі не забували про війну, інші народи допомагали Україні зброєю та іншими ресурсами. Харківська правозахисна група багато років займається питаннями прав людини, зараз веде активну правозахисну діяльність, незважаючи на обстріл Харкова, допомагає внутрішнім біженцям та збирає відомості про злочини Росії в Україні», – зазначає Тетяна Деттмер.

Високий символізм і визнання

Експерт Центру громадянських свобод Володимир Яворський вказує на символізм того, що премію українському народу вручать військовому парамедику, меру Києва та відомій правозахисній організації.

«Цей вибір – це історія про жінок на війні, їхню боротьбу з агресором, про представників місцевої влади, яким під російськими атаками доводиться боротися за виживання міст, та про правозахисників – Харківську правозахисну групу, яка бореться за те, щоб військові злочини були покарані. Вони збирають факти, свідчення, зберігають дані, щоб у міжнародних судах винних було покарано», – каже Володимир Яворський кореспондентові Російської служби «Голосу Америки».

Політолог, експерт Агентства політичного консалтингу «Фабрика медіа» Олексій Курпас зазначає, що премія імені Лева Копелева – це визнання реальних заслуг українців із початку російської агресії.

«Бо якщо на початку війни були й такі – хтось розгублений, намагався шукати захист на Заході, а хтось мовчав, то ті, хто здобуде премію від імені народу України – чітко розуміли, що робити. Вони виконували навіть більше, ніж від них очікували. Вони зробили все для того, щоб захистити країну та допомогти тим, хто виявився, як багато українців, у ситуації незрозуміло, що робити, як жити далі», – каже Олексій Курпас кореспондентові Російської служби «Голосу Америки».

Він наголошує, що зараз, коли деякі чиновники грають у політику, забувши про те, що в країні йде велика війна, люди на місцях продовжують робити свою справу.

Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров зазначає, що з моменту заснування премія імені Лева Копелева неодноразово присуджувалася представникам кількох країн.

«Зараз її присудили лише українцям. Форум імені Льва Копелєва таким чином наголосив на ролі України, яка сьогодні воює за весь цивілізований світ проти російського агресора. Україна фактично врятує себе та весь світ від нього», – каже Євген Захаров кореспондентові Російської служби «Голосу Америки».

Захаров зазначає, що Форум завжди прагнув того, щоб нагороду отримували люди, які відповідають духу Лева Копелєва, який був переконаним гуманістом, борцем проти насильства і захисником прав людини.

Наразі, каже Євген Захаров, у базі даних Харківської правозахисної групи понад сорок п'ять тисяч інцидентів, фактів воєнних злочинів, скоєних російською армією в Україні.

«У національних правоохоронних органах є близько 2800 заяв, з них близько двох тисяч стосуються втрати майна, але всі інші – про загибель, поранення цивільних осіб, насильство у тому числі й сексуального характеру щодо полонених, як військових, так і цивільних. Ми намагаємося там, де люди перебувають на контрольованій Україною території, ці справи розслідувати разом із правоохоронними органами, ми допомагаємо жертвам», – стверджує Євген Захаров.

Правозахисник розповідає про те, що вже записано близько трьохсот інтерв'ю із потерпілими від російської агресії. Ці свідчення негуманного ставлення російських окупантів були перекладені вісьмома мовами.

Євген Захаров зазначає, що у боротьбі з агресором українська влада та громадянське суспільство демонструють єдність позицій із самого початку російської широкомасштабної агресії.