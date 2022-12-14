«Це премія народу України» – парамедик Тайра після вручення премії Сахарова

Українська волонтерка, парамедик Юлія Паєвська (Тайра) сказала Радіо Свободи після отримання разом з іншими представниками премії імені Сахарова в Європарламенті, що це відзнака народу України.

«Це премія не моя, це премія народу України. Я лише посередник. Так сталося, що я представляю військових, волонтерів, медиків, поранених і в’язнів війни. Я в цій шановній компанії. Я усього лише частинка народу України і не думаю, що ця премія має щось особисте зі мною. Абсолютно», – сказала вона.

Юлія Паєвська під час вручення премії була у футболці з написом «Маріуполь». Коментуючи події в окупованому російськими військами місті, вона сказала, що вони влаштували там геноцид.

«Це просто жахливо, жахливі злочини проти людяності мали місце. Тому що знищене місто, це – геноцид. Ми не можемо допустити, аби таке повторилось знову», – сказала вона.

Юлія Паєвська (Тайра) є волонтеркою з часів Революції гідності, продовжила цим займатися і в ході війни на Донбасі. Після повномасштабного вторгнення Росії, під час боїв за Маіуполь, вивозила з міста поранених та виводила мирних жителів. Потрапила в російський полон в середині березня 2022 року і провела в полоні три місяці, потім була обміняна.

У вересні давала свідчення у Вашингтоні перед Комісією з питань безпеки та співробітництва в Європі, розповідаючи про обстріли і знищення Маріуполя військами РФ та про жорстоке поводження і нелюдські умови в полоні.

Сьогодні у Стразбурзі в Європарламенті представникам української влади та суспільства була вручена премія імені академіка Сахарова.

Серед тих, хто отримав премію від імені України – ветеранка та волонтерка Юлія Паєвська (Тайра), мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, правозахисниця Олександра Матвійчук.

У жовтні стало відомо, що лауреатом премії Європейського парламенту імені Сахарова, яку щороку присуджують захисникам прав і основних свобод людини, цього року став український народ у своїй боротьбі проти повномасштабного неспровокованого вторгнення Росії.