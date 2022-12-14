Це війна не двох країн, а двох систем. Україна поверне окуповані території – лауреати на врученні премії Сахарова

Після вручення Європарламентом премії імені академіка Сахарова представникам української влади та суспільства лауреати прокоментували цю подію і значення нагороди ексклюзивно для Радіо Свобода.

«Вперше в історії цієї премії премію отримав український народ. Ніколи раніше отак народу премію не видавали. А тепер з формулюванням «сміливим людям України» ця премія вручається. І це ще раз засвідчує, що це не війна між двома країнами, а це війна між двома ситемами – авторитаризмом і демократією. І це така символічна, важлива підтримка демократії і українського народу, який сміливо бореться за своє демократичне майбутнє», – прокоментувала Олександра Матвійчук, голова «Центру громадянських свобод».

Іван Федоров, мер окупованого нині Мелітополя Запорізької області, сказав Радіо Свобода, чому премія важлива для людей на окупованих територіях.

«Багато місяців – вже десять місяців – росіяни намагаються повністю закрити і зробити інформаційний вакуум, вбити в голову людям на окупованих територіях свою пропаганду. Пропаганду про те, що цивілізований світ їх покинув, про те, що Україна ніколи не повернеться і так далі. Натомість наші люди чинять спротив, демонструють свій спротив щодня протягом десяти місяців. І ця нагорода – це для них. І це ще один з меседжів від європейської спільноти, від міжнародної спільноти, що ніхто їх не забув, що Україна точно повернеться на ці території і це підтримка для наших мешканців», – сказав Федоров.

Як повідомлялося раніше, серед тих, хто отримав премію від імені України, крім Олександри Матвійчук та Івана Федорова, була також ветеранка та волонтерка Юлія «Тайра» Паєвська.

У жовтні стало відомо, що лауреатом премії Європейського парламенту імені Сахарова, яку щороку присуджують захисникам прав і основних свобод людини, цього року став український народ у своїй боротьбі проти повномасштабного неспровокованого вторгнення Росії.