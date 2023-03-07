Юлія Паєвська (Тайра) відзначена премією Держдепартаменту США

Українська волонтерка і парамедик Юлія Паєвська з позивним «Тайра» стала лауреаткою премії International Women of Courage (IWOC) від Державного департаменту США.

«Юлія «Тайра» Паєвська продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від нещадної російської агресії. Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності в Україні у 2013 році, а як керівник волонтерського загону парамедиків «Ангели Тайри» проводила тактичну медичну підготовку на передовій Донбасу з 2014 по 2018 рік. Пані Паєвська найбільш відома своєю роботою з таємної зйомки та вивезення відеозаписів, що документують звірства, скоєні російськими військами в Маріуполі. Російські військові затримали пані Паєвську 16 березня, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей з Маріуполя до Запоріжжя, незважаючи на її явний статус некомбатанта. Під час тримісячного ув’язнення пані Паєвська жила в крихітній камері з 22 іншими жінками, схудла на 20 фунтів і перетерпіла катувань і побиття. Крім того, кремлівські пропагандисти фальшиво звели на неї наклеп на міжнародному рівні як «фашистку та військову злочинницю», – йдеться у повідомленні на сайті Держдепартаменту.

У Вашингтоні кажуть: Юлію Паєвську не змусили мовчати, і після свого звільнення вона «переконливо виступає за українську демократію та незалежність як вдома, так і за кордоном».

Також лауреатками премії Держдепартаменту стали представниці Афганістану, Аргентини, ЦАР, Коста-Ріки, Ефіопії, Йорданії, Казахстану, Малайзії, Монголії, Польщі. Почесну групову нагороду імені Мадлен Олбрайт отримали жінки та дівчата-протестувальниці Ірану.

16 березня 2022 року в Маріуполі Донецької області в полон до російських військ потрапили медик-волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) і її водій. Українська сторона наголошувала, що Паєвська не є військовою. 17 червня вона була звільнена з полону і згодом – у вересні – вона дала свідчення Гельсінській комісії США про воєнні злочини армії РФ.