Восьмеро українок потрапили до числа 100 найвпливовіших жінок за версією Бі-Бі-Сі

Восьмеро українок потрапили до числа 100 найвпливовіших жінок світу в 2022 році, повідомив британський мовник Бі-Бі-Сі, який щороку складає такі списки.

Серед тих, кого відзначили укладачі списку, є:

журналістка Крістіна Бердинських (за роботу в зонах російських обстрілів)

лікарка Ірина Кондратова (за надання перинатальної допомоги в обстрілюваному російськими військовими Харкові)

правозахисниця Олександра Матвійчук (за документування воєнних злочинів Росії)

парамедикиня Юлія Паєвська (за порятунок військових і цивільних у Маріуполі)

лідерка людей із обмеженими можливостями Юлія Сачук (за координацію евакуації та порятунок життів українців з обмеженими можливостями)

професорка математики Марина Вʼязовська (вона стала лише другою в історії жінкою, яка отримала престижну премію Філдса)

дружина президента України Олена Зеленська (за роль у висвітленні страждань українського народу у війні проти Росії)

депутатка парламенту і фронтова волонтерка Яна Зінкевич (за порятунок поранених і організацію волонтерської групи «Госпітальєри»).

«Ми шукали кандидаток, які потрапили в заголовки або вплинули на важливі події за останні 12 місяців, а також тих, чий приклад може стати натхненною історією, або тих, хто досяг чогось значного або вплинув на своє суспільство засобами, які не обовʼязково потраплять у новини», — пояснили відбір героїнь списку його укладачі.

Корпорація Бі-Бі-Сі стала складати список 100 найвпливовіших жінок року в 2012 році.