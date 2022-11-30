Олена Зеленська зустрілася з британським королем

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася 30 листопада із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

«У кожній поїздці для мене дуже важливо зустрітися з українцями, які вимушено покинули домівки. Спитати, що ми можемо зробити ще, щоб перебування за кордоном було легшим. Просто почути своїх людей, бо це завжди так щемно й так емоційно – свої. Ця поїздка до Лондона не виняток. Разом із Його величністю королем Чарльзом ІІІ зустрілися з українською громадою в Українському греко-католицькому соборі, що в серпні разом зі Спілкою українців у Великій Британії заснував унікальний хаб: The Ukrainian Welcome Centre. Тут допомагають визначитися з розміщенням, облаштуватися, налагодити зв’язки з громадою, підтримують і розраджують», – розповіла Зеленська у фейсбуці.

Вона зазначила, що Україна отримує постійну підтримку від Великої Британії фактично за всіма гуманітарними напрямами.

«Медичне обладнання, пожежні автівки та карети швидкої допомоги, відбудова інфраструктури, зокрема залізничної та енергетичної, підтримка освітян – усюди маємо допомогу. І сьогодні, зустрічаючись з українцями, я вкотре впевнююсь: наших людей прихистили друзі, чиє welcome від усього серця», – зазначила вона.

Раніше в рамках свого візиту Олена Зеленська виступила в парламенті Британії. Дружина президента про візит сказала, що приїхала у Велику Британію «по справедливість, якою має завершитися ця війна, так само як нею завершилася Друга світова».