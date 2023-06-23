В Україну повернули тіла ще 51 загиблого військового – Мінреінтеграції

В Україну повернули тіла ще 51 загиблого військового, повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 оборонця», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві уточнили, що репатріація тіл з окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, «іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями».

Повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій.

У березні цього року повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на 3 березня повернули тіла 1426 захисників України.