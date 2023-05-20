Загинув під Бахмутом. Чоловіка Юлії повернули за програмою обміну тілами

Вже дев'ять років у Юлії тут нове життя і повертатися до Криму, після його звільнення, вона вже не готова. Її чоловік, Володимир Гаврилюк, 24 лютого 2022 року вже був у військкоматі. У грудні 2022 року він загинув у боях під Бахмутом. Юля з'ясувала всі обставини того бою і те, що, можливо, він був у російському полоні. Через два тижні пошуків їй віддали чоловіка за програмою обміну тілами. Жити далі Юлі допомагає віра в Бога, друзі-волонтери, знайомі військові та її дітище «Степанівські бджілки» – волонтерська організація, яка готує домашню їжу для ЗСУ.

Автори: Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Дмитро Кологривий