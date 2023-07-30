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«Пам'ятайте про Оленівку»: у Києві вшанували пам'ять загиблих в колонії українських військовополонених (фоторепортаж)

У день роковин загибелі українських військовополонених в Оленівській колонії на окупованій частині Донеччини в Україні та світі вшанували пам’ять загиблих. У Києві відбулось декілька пам’ятних заходів. Вдень рідні та близькі військовополонених запалили лампадки і свічки на майдані Незалежності біля символічного меморіалу. Ввечері біля будівлі колишнього посольства РФ на Повітрофлотському проспекті у Києві пройшла масштабна акція.

У ніч проти 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому Росією селищі Оленівка був зруйнований. Тоді загинули понад 50 українських військовополонених з «Азовсталі». У спільній заяві українських силових відомств, викладеній у телеграм-каналі СБУ, те, що сталося в колонії, названо «терористичним актом» і «масовим вбивством», скоєним Росією. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що причиною руйнування став термобаричний вибух зсередини будівлі. Підтримувані РФ бойовики і Міноборони Росії заявили, що причиною став нібито обстріл з боку українських сил. Генштаб Збройних сил України наголосив, що українські військові не здійснювали артилерійського чи ракетного обстрілу Оленівки і звинуватив російських військових.

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України заявило, що вибухи на території колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де утримували українських військовополонених, здійснили найманці зі складу ПВК «Вагнер». Американський Інститут вивчення війни стверджує, що пошкодження, яких зазнала будівля – «це не ті пошкодження, яких міг би завдати удар ракетами HIMARS», як про це заявляла російська сторона.

На майдані Незалежності вшанували пам&#39;ять воїнів, які загинули внаслідок руйнування одного з бараків в Оленівській колонії. Відомо про загибель більш ніж 50 українських військовополонених з &laquo;Азовсталі&raquo;
1 На майдані Незалежності вшанували пам'ять воїнів, які загинули внаслідок руйнування одного з бараків в Оленівській колонії. Відомо про загибель більш ніж 50 українських військовополонених з «Азовсталі»
На футболці написано &laquo;Пам&#39;ятайте про Оленівку&raquo; (переклад з англійської)
2 На футболці написано «Пам'ятайте про Оленівку» (переклад з англійської)
Рідні та близькі загиблих зібралися, щоб запалити на знак пам&#39;яті про них скорботні свічки
3 Рідні та близькі загиблих зібралися, щоб запалити на знак пам'яті про них скорботні свічки
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Точна кількість вбитих українських військовополонених в Оленівській колонії у ніч на 29 липня 2022 року досі не відома. Про це заявив в ефірі Радіо СвободаТарас Семків, заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора України. За його даними, ідентифіковано особи 52 загиблих із 57 тіл, які передала російська сторона
5 Точна кількість вбитих українських військовополонених в Оленівській колонії у ніч на 29 липня 2022 року досі не відома. Про це заявив в ефірі Радіо СвободаТарас Семків, заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора України. За його даними, ідентифіковано особи 52 загиблих із 57 тіл, які передала російська сторона
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Рідні та близькі полонених Оленівської колонії тримали в руках їхні портрети
7 Рідні та близькі полонених Оленівської колонії тримали в руках їхні портрети
Поруч із фотографією військового жінка тримає плакат із написом: &laquo;Полонені азовці були підступно вбиті Росією&raquo; (переклад з англійської)
8 Поруч із фотографією військового жінка тримає плакат із написом: «Полонені азовці були підступно вбиті Росією» (переклад з англійської)
Символічний меморіал загиблих військових на майдані Незалежності
9 Символічний меморіал загиблих військових на майдані Незалежності
Увечері рідні та близькі військовополонених провели масштабну акцію в Києві біля будівлі колишнього посольства РФ на Повітрофлотському проспекті
10 Увечері рідні та близькі військовополонених провели масштабну акцію в Києві біля будівлі колишнього посольства РФ на Повітрофлотському проспекті
На пікет зібралося декілька сотень людей, родичів полонених, їхніх дітей, побратимів та інших небайдужих. Вони принесли портрети з іменами убитих військових, плакати з нагадуваннями про терористичний злочин Росії та вимогами звільнити решту полонених захисників Маріуполя
11 На пікет зібралося декілька сотень людей, родичів полонених, їхніх дітей, побратимів та інших небайдужих. Вони принесли портрети з іменами убитих військових, плакати з нагадуваннями про терористичний злочин Росії та вимогами звільнити решту полонених захисників Маріуполя
Напис &laquo;Припиніть толерувати російський тероризм&raquo;&nbsp;(переклад з англійської)&nbsp;поруч з емблемою ООН. 5 січня стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш вирішив розформувати місію зі встановлення фактів обстрілу СІЗО в Оленівці (на підконтрольній Росії території Донецької області) через неможливість доставити експертів до місця події &nbsp;
12 Напис «Припиніть толерувати російський тероризм» (переклад з англійської) поруч з емблемою ООН.

5 січня стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш вирішив розформувати місію зі встановлення фактів обстрілу СІЗО в Оленівці (на підконтрольній Росії території Донецької області) через неможливість доставити експертів до місця події

 
Присутні на акції обурені тим, що, як наголошували вони, міжнародні органи не приділили достатньої уваги &laquo;теракту, який влаштували російські окупанти
13 Присутні на акції обурені тим, що, як наголошували вони, міжнародні органи не приділили достатньої уваги «теракту, який влаштували російські окупанти
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Організатори висловили сподівання, що Українська держава також вшановуватиме загиблих в Оленівці на офіційному рівні
15 Організатори висловили сподівання, що Українська держава також вшановуватиме загиблих в Оленівці на офіційному рівні
&laquo;Росія бреше, Росія катує, Росія вбиває&raquo;&nbsp;(переклад з англійської)
16 «Росія бреше, Росія катує, Росія вбиває» (переклад з англійської)
Багато хто не міг стримати сліз
17 Багато хто не міг стримати сліз
Біля огорожі&nbsp;&nbsp;колишнього російського посольства встановили двоярусні залізні нари &ndash; такі, які були у зруйнованому вибухом бараці в Оленівці
18 Біля огорожі  колишнього російського посольства встановили двоярусні залізні нари – такі, які були у зруйнованому вибухом бараці в Оленівці
На нарах розіграли театралізовану сцену про ніч трагедії 29 липня 2022 року. Вона містила діалоги про мрії полонених військових, думки про рідних і бажання повернутись додому
19 На нарах розіграли театралізовану сцену про ніч трагедії 29 липня 2022 року. Вона містила діалоги про мрії полонених військових, думки про рідних і бажання повернутись додому
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У темряві запалили ліхтарики, фаєри, прожекторами спрямували до неба промені світла
21 У темряві запалили ліхтарики, фаєри, прожекторами спрямували до неба промені світла
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Біля&nbsp;&nbsp;залізних&nbsp;&nbsp;нар поставили лампадки, поклали квіти, символічні хрести, влаштувавши імпровізований меморіал
23 Біля  залізних  нар поставили лампадки, поклали квіти, символічні хрести, влаштувавши імпровізований меморіал
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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