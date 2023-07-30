У день роковин загибелі українських військовополонених в Оленівській колонії на окупованій частині Донеччини в Україні та світі вшанували пам’ять загиблих. У Києві відбулось декілька пам’ятних заходів. Вдень рідні та близькі військовополонених запалили лампадки і свічки на майдані Незалежності біля символічного меморіалу. Ввечері біля будівлі колишнього посольства РФ на Повітрофлотському проспекті у Києві пройшла масштабна акція.

У ніч проти 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому Росією селищі Оленівка був зруйнований. Тоді загинули понад 50 українських військовополонених з «Азовсталі». У спільній заяві українських силових відомств, викладеній у телеграм-каналі СБУ, те, що сталося в колонії, названо «терористичним актом» і «масовим вбивством», скоєним Росією. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що причиною руйнування став термобаричний вибух зсередини будівлі. Підтримувані РФ бойовики і Міноборони Росії заявили, що причиною став нібито обстріл з боку українських сил. Генштаб Збройних сил України наголосив, що українські військові не здійснювали артилерійського чи ракетного обстрілу Оленівки і звинуватив російських військових.

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України заявило, що вибухи на території колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де утримували українських військовополонених, здійснили найманці зі складу ПВК «Вагнер». Американський Інститут вивчення війни стверджує, що пошкодження, яких зазнала будівля – «це не ті пошкодження, яких міг би завдати удар ракетами HIMARS», як про це заявляла російська сторона.