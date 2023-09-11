Міністри юстиції Ради Європи обговорили, як досягти «повної відповідальності» РФ за дії проти України

Міністри юстиції та інші представники держав-членів Ради Європи зустрілися в Ризі 11 вересня, щоб вивчити шляхи «досягнення повної відповідальності за агресію Росії проти України та відшкодування всім жертвам війни».

«Ми переконані, що всі звинувачення у злочинах, включаючи воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, вчинені російськими військами в Україні, мають бути повністю розслідувані та, де це виправдано, переслідувані на національному рівні і на міжнародному рівнях, щоб винні відповідали за свої дії», – йдеться у спільній заяві, схваленій понад 40 країнами-учасницями.



Міністри юстиції країн-членів Ради Європи та держав-спостерігачів схвалили декларацію, в якій викладено низку принципів («Ризькі принципи») для досягнення повної відповідальності за агресію РФ проти України та надання компенсації всім жертвам війни.

Міністри нагадали про важливість Реєстру збитків як першого кроку до того, щоб Росія заплатила за шкоду, завдану Україні своєю незаконною війною. Робота Реєстру, включаючи його цифрову платформу з усіма даними про претензії та зареєстрованими доказами, має стати першим компонентом майбутнього міжнародного механізму компенсації. Також «Ризькі принципи» підкреслюють, що Реєстр збитків в Україні повинен мати підхід, орієнтований на жертву, щоб забезпечити засоби правового захисту, зокрема, для найбільш вразливих верств населення, таких як жінки та діти.

16-17 травня у Рейк’явіку на саміті Ради Європи було оголошено про створення міжнародного реєстру збитків, яких Росія завдала Україні з початку повномасштабного військового вторгнення.