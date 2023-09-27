Рішення УЄФА щодо російських юніорів: Латвія, Польща та Литва приєднуються до бойкоту

Кілька країн підтримали відмову від футбольних змагань, до яких УЄФА допустить російських спортсменів до 17 років. Зокрема, до бойкоту приєдналася Латвійська федерація футболу.

«Збірні Латвії з футболу всіх рівнів не будуть грати проти російських команд, незалежно від місця проведення таких ігор або форми представництва російських спортсменів. Це суперечить твердій позиції ЛФФ щодо війни, яку Росія розпочала в Україні, і ця позиція залишатиметься в силі до завершення бойових дій в Україні», – йдеться в повідомленні.

Про аналогічне рішення польської збірної заявив президент Футбольної асоціації Польщі Цезарій Кулеша.

Він заявив, що дізнався про рішення Виконавчого комітету УЄФА «зі здивуванням».

«Якщо російським національним збірним дозволять брати участь у змаганнях, наші збірні не будуть грати з ними. Це єдине правильне рішення», – заявив він.

Федерація футболу Литви також поширила заяву, у якій назвала рішення УЄФА «несподіваним», але не змінила свою позицію.

«Якщо так трапиться, що наша і російська молодіжні збірні гратимуть в тому чи іншому турнірі, наші футболісти не вийдуть на поле, незалежно від того, які санкції за це можуть бути з боку федерації і незалежно від того, де буде проходити матч», – заявляє федерація.

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Раніше про намір бойкотувати матчі з російськими футболістами до 17 років повідомила Українська асоціація футболу.

Напередодні стало відомо, що Спілка європейських футбольних організацій УЄФА вирішила дозволити російським футболістам до 17 років брати участь у своїх змаганнях.

Це рішення вже розкритикувала Футбольна асоціація Англії, заявивши, що англійські футболісти не гратимуть із російськими збірними.