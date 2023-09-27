УФА: Україна бойкотуватиме змагання, на які УЄФА допустить російських  футболістів

Українська футбольна асоціація прокоментувала заяву УЄФА про допуск до змагань російських футболістів до 17 років. У заяві 26 вересня організація розкритикувала це рішення і закликала УЄФА та ФІФА зберегти наявні обмеження проти російських спортсменів.

«УФА підтверджує, що ми не будемо брати участь у жодних змаганнях за участі російських команд і закликає інших асоціацій-членів УЄФА бойкотувати можливі матчі зі участі команд із Російської Федерації в разі їх допуску», – йдеться в повідомленні.

Як додали в Асоціації, ухвалення подібних рішень щодо російських команд на тлі російських бойових дій проти України «є безпідставним та таким, що толерує агресивну політику Росії».

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Організація закликає УЄФА переглянути цей дозвіл і повернутися до попередньої практики повної заборони на участь російських спортсменів у змаганнях.

Напередодні стало відомо, що Спілка європейських футбольних організацій УЄФА вирішила дозволити російським футболістам до 17 років брати участь у своїх змаганнях.

Це рішення вже розкритикувала Футбольна асоціація Англії, заявивши, що англійські футболісти не гратимуть із російськими збірними.