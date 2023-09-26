УЄФА хоче дозволити російським футболістам до 17 років брати участь у своїх змаганнях

Спілка європейських футбольних організацій УЄФА вирішила дозволити російським футболістам до 17 років брати участь у своїх змаганнях – про це організація заявила 26 вересня.

УЄФА заявляє, що була серед перших спортивних організацій, яка зупинила участь російських команд у своїх подіях та перенесла змагання з Росії в лютому 2022 року, після початку повномасштабної російської агресії проти України.

«Однак УЄФА також свідома того, що діти не повинні нести покарання за дії, відповідальність за які лежить винятково на дорослих, а також твердо переконана, що футбол не повинен припиняти надсилати послання миру й надії», – йдеться в заяві.

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Спілка також вважає, що «через конфлікт, який триває, покоління дітей було позбавлене свого права брати участь у міжнародному футболі».

Відтак Виконавчий комітет УЄФА вирішив дозволити російським командам із неповнолітніх гравців участь у змаганнях протягом цього сезону.

«У зв’язку з цим Виконавчий комітет звернувся до адміністрації УЄФА з проханням запропонувати технічне рішення, яке б дозволило відновити російські команди U17 (як дівчат, так і хлопців), навіть якщо жеребкування вже відбулося. Усі матчі російських команд мають проводитися без прапора країни, гімну, національної екіпіровки і не на території Росії», – заявляє організація.

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Водночас, за словами президента УЄФА Александра Чеферіна, заборона спілки на участь дорослих російських гравців «показує її відданість позиції проти насильства та агресії». Він стверджує, що це становище буде зберігатися до кінця війни. При цьому Чеферін назвав «дискримінацією» заборону на участь російських дітей у змаганнях.

УЄФА і керівний орган світового футболу ФІФА в лютому 2022 року вирішили, що всі російські команди – і збірні, і клуби – будуть відсторонені від участі у міжнародних змаганнях.