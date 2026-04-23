Британський принц Гаррі прибув в Україну

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл

Молодший син короля Великої Британії Чарльза ІІІ принц Гаррі прибув 23 квітня до Києва з неанонсованим візитом, повідомив британський журналіст Кріс Шип.

Це не перша поїздка принца Гаррі до Києва. Вийшовши з поїзда, він сказав, що йому «приємно знову повернутись в Україну». Гаррі заявив ITV News, що хотів «нагадати людям удома та в усьому світі, з чим стикається Україна, а також підтримати людей і партнерів, які щогодини кожного дня ведуть видатну роботу в надзвичайно важких умовах».


Вперше принц Гаррі приїхав до Києва у вересні 2025 року. Він приїхав на запрошення уряду України, щоб допомогти у відновленні військових із серйозними пораненнями. До цього Гаррі був у Львові, але там, за його словами, «війну майже не видно».

З ініціативи принца Гаррі з 2014 року проводяться Invictus Games – міжнародні змагання серед військових із інвалідністю. Фонд Invictus Games Foundation, що організовує змагання, допомагає в реабілітації військових в Україні, надаючи спортивне обладнання.

У 2020 році Гаррі та його дружина Меган Маркл відмовилися від королівських обов’язків та переїхали з Великої Британії до США. Відносини з родиною у принца Гаррі напружені (зокрема через шлюб із Маркл), але сам він говорив в інтерв’ю ВВС, що хотів би помиритися з родичами.

