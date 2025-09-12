Принц Гаррі й не тільки. Хто із віп-персон Європи та США завітав до Києва?

12 вересня до Києва приїхав герцог Сассекський. Крім того, українська влада повідомила про зустріч цього дня «партнерів з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії».

То хто і з якою метою завітав до України?

Принц Гаррі

У п’ятницю, 12 вересня, до столиці України з візитом приїхав принц Гаррі.

Герцог Сассекський прибув до Києва поїздом, «щоб на власні очі побачити руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну, зустрітись із українськими ветеранами та високопосадовцями», зауважила «Укрзалізниця».

Це вже другий візит представника королівської родини до України. У квітні цього року принц Гаррі разом з дружиною відвідували Львів та побували в центрі реабілітації цивільних медиків та поранених військових.

Цього разу він прибув із командою свого фонду Invictus Games («Ігри нескорених»), які допомагають з реабілітацією в тому числі українських ветеранів через спорт.

Очікується, що в Україні, серед іншого, принц Гаррі планує розповісти деталі про нові ініціативи щодо підтримки та реабілітації поранених і постраждалих внаслідок дій країни-агресора.

«Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все, на що ми здатні, щоб допомогти відновленню», – цитує Guardian герцога Сассекського.

Радослав Сікорський та Енн Епплбаум

Також до Києва у п’ятницю із візитом прибув віцепрем’єр-міністр-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомило МЗС Польщі у соцмережі Х:

На залізничному вокзалі Сікорського зустрів його український колега Андрій Сибіга: «На тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі ми твердо стоїмо разом. Сьогодні ми проведемо змістовні переговори щодо нашої спільної безпеки, вступу України до ЄС і НАТО, а також тиску на Москву».

Міністр додав, що до столиці також прибула американська журналістка та історикиня, лауреатка Пулітцерівської премії Енн Епплбаум.

Відома американська журналістка, письменниця та дослідниця Енн Епплбаум – постійна авторка журналу Atlantic, написала кілька книг про злочини тоталітарних режимів, серед них: «Червоний голод: війна Сталіна проти України», «Залізна завіса: розгром Східної Європи 1944-1956 років», «ГУЛАГ».

Сікорський оприлюднив звернення з-під посольства Польщі в Києві, записане з послом в Україні Пьотром Лукасевичем. Лукасевич, зокрема, нагадав, що консульський відділ дипломатичної установи постраждав під час однієї з російських атак на Київ улітку.

Міністр закордонних справ Польщі також зазначив, що в час, коли у повітряний простір країни потрапили 19 російських дронів, Росія запустила по Україні понад 400 дронів і 40 ракет.

«Це не була помилка», – заявив Сікорський.

Атака російських дронів по Польщі: що відомо Під час нічної атаки по Україні 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі, їх збили сили НАТО. В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО. Міністерство оборони РФ стверджувало, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися». Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково. Усю інформацію про російську дронову атаку по Польщі і реакції на це – читайте у Живому блозі Радіо Свобода

Іветт Купер

Новопризначена міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер також цього дня прибула із візитом до Києва та оголосила про надання 142 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки України протягом зими та наступного року, йдеться у пресрелізі на сайті британського уряду.

«Я вирішила відвідати Україну в перші дні на посаді міністра закордонних справ, оскільки безпека України має вирішальне значення для безпеки Великої Британії», – зауважила вона.

Купер також оголосила про надання 142 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 164 млн євро) допомоги – для підтримки України протягом зими та наступного року.

У пресрелізі зазначено, що 100 мільйонів фунтів стерлінгів спрямують на надання життєво необхідної гуманітарної допомоги цивільному населенню у прифронтових районах, захист найбільш вразливих верств населення та надання екстреної допомоги постраждалим від атак Росії.

«Це враховуватиме ремонт критично важливих систем водопостачання та опалення, а також допомогу в забезпеченні засобів до існування та робочих місць і зміцненні стійкості України в четверту зиму незаконної війни Росії», – йдеться у повідомленні.

Ще 42 мільйони фунтів стерлінгів допоможуть провести необхідний ремонт електромереж та забезпечити захист газової та енергетичної інфраструктури напередодні зими.

Міністерка наголосила, що підтримка України з боку Британії є «непохитною і сильнішою, ніж будь-коли», оскільки країна усвідомлює загрозу довгостроковій безпеці та стабільності, яку російська агресія становить «не лише для України, але й для усієї Європи та для всіх нас тут, у Великій Британії».

«Бомбардування Путіним українських цивільних осіб, його зволікання та затягування міжнародних мирних переговорів, а також його відверте нехтування людським життям повинні припинитися», – підкреслила Купер.

Андрій Сибіга зауважив у соцмережі Х, що з Купер «обговоримо весь спектр двосторонніх та міжнародних питань нашого порядку денного, включаючи мирні зусилля, трансатлантичний тиск на Росію та розширення оборонної співпраці між Україною та Великою Британією.

Кіт Келлог

Напередодні, 11 вересня, до Києва прибув спецпредставник президент США Кіт Келлог.

Президент Володимир Зеленський повідомив про «конструктивну зустріч» із ним. За словами глави держави, сторони обговорили різні вектори співпраці – як досягти реального миру і гарантувати Україні безпеку.

«Це окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва й закупівлю «Петріотів», сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів і зброї, які ми запропонували Америці. Розраховуємо на позитивну реакцію США. Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний», – написав Зеленський у телеграмі.

За словами Зеленського, йшлося також про повернення викрадених українських дітей, міжнародну співпрацю й умови, в яких перебувають українські діти.

«Висловив співчуття американському народові у зв’язку із жахливим убивством Чарлі Кірка і подякував президенту Трампу за співчуття й реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, яке сталося в штаті Північна Кароліна. Важливо, щоб справедливість торжествувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору», – зазначив голова держави.

За його словами, сторони обговорили також заплановані заходи до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, координацію між Україною і США й роботу в межах «Коаліції охочих».

«Опрацьовуємо потенційні зустрічі й різні формати», – додав Зеленський без подробиць.

Келлог зустріч поки що не коментував.

Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо ситуації в Україні «ніби швидко закінчується, але для танго потрібні двоє». Про це він сказав під час прямого ефіру на телеканалі Fox News 12 вересня у відповідь на запитання журналіста: «Це дивовижно. Коли Путін хотів це зробити, Зеленський цього не робить. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не зробив. Тепер Зеленський хоче, а Путін – це знак питання. Нам доведеться діяти дуже, дуже сильно».

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог регулярно буває в Києві, зокрема він перебував із візитом в Україні й минулого місяця: брав участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності та провів низку зустрічей з українськими посадовцями.

В адміністрації президента США продовжують зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України. З моменту вступу на посаду президента Дональд Трамп заявляв про необхідність якнайшвидшого завершення війни, яку Росія веде проти України. Його адміністрація наголошує не на підтримці України, а на закінченні бойових дій і досягненні мирної угоди.

В останні тижні представники США заявляли про прогрес у русі до миру, Трамп зустрічався як із Путіним, так і з Зеленським.

Однак Росія, як і раніше, фактично відмовляється проводити особисту зустріч двох лідерів, а також висуває різні вимоги. При цьому в Білому домі стверджують, що обидві сторони вже виявили готовність до поступок порівняно з їхніми початковими вимогами.

Україна продовжує наполягати на гарантіях безпеки. Союзники України заявили про готовність розгорнути свої сили в Україні після завершення війни. Тим часом, Росія виступає проти цього, а лідер РФ Путін заявив, що Росія сприйматиме появу європейських військових в Україні, «особливо зараз», під час війни, «як законні військові цілі».